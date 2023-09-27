تقرير: أزمة المناخ ستكلف أستراليا خسائر مالية فادحة
حذر تقرير لوزارة الخزانة الأسترالية، أمس الثلاثاء، من أن أزمة المناخ قد تكلف أستراليا حوالي 1.8 مليار دولار أسترالي، ما يعادل 1.15 مليار دولار أمريكي؛ بسبب توقعات بتراجع المحاصيل خلال الـ 40 عامًا المقبلة، وفق وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".
ونقلت الوكالة عن وزير الخزانة، جيم تشالمرز، قوله في كلمة ألقاها بالمنتدى الوطني للجفاف: "إذا لم يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات، فقد تنخفض غلات المحاصيل الأسترالية بنسبة 4% بحلول عام 2063، مما سيكلفنا حوالي 1.8 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي".
واستند التقرير إلى توقعات وزارة الخزانة بشأن تأثير الزيادة في درجات الحرارة العالمية بنحو درجتين، وهو الوضع الذي أثر على شدة وتواتر حرائق الغابات والجفاف، من بين الكوارث الأخرى في أستراليا.
ولفتت الوكالة إلى أن الأحداث المناخية، مثل حرائق الغابات في "الصيف الأسود" بين عامي 2019 و2020، والفيضانات الشديدة في أكتوبر عام 2022 على الساحل الشرقي لأستراليا، كلفت حوالي 3 مليارات دولار أسترالي.
وحذر التقرير من أنه إذا لم تتخذ أستراليا وبقية الدول إجراءات للتخفيف من تغير المناخ، فسوف يتسبب ذلك في انخفاض الإنتاجية في أستراليا بنسبة تتراوح بين (0.2 - 0.8)% بحلول عام 2063.
وأوضحت الوكالة أن هذا الأمر يعني أنه إذا كان الانحباس الحراري العالمي عند درجتين مئويتين، فإن هذا الانخفاض في الإنتاجية سيترجم إلى خسائر في اقتصاد الدولة تصل إلى 423 مليار دولار أسترالي.
ولفت التقرير إلى أن حكومة أستراليا، وهي واحدة من أكبر الملوثين على هذا الكوكب إذا أخذنا في الاعتبار صادراتها من الوقود الأحفوري، تسعى إلى تحقيق انبعاثات محايدة بحلول عام 2050، وأن تصبح قوة للطاقة المتجددة.
المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"