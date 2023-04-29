نجل الفنانة أصالة نصري: أحلم بتكريم أمي منذ صغري
شارك خالد الذهبي نجل الفنانة أصالة نصري، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو ظهر من خلاله وهو يحمس الجمهور لحفل والدته الذي سيقام بمتحف الحضارات في القاهرة، مؤكدا أنهم سيشاهدون مفاجآت لم تحدث سابقا في العالم.
وقام الذهبي بتنظيم أول حفل لوالدته في القاهرة، والذي سيقام يوم الجمعة 5 مايو، مشيرا إلى أنه "حقق حلمه" في تقديم شيء مميز لوالدته.
ووجه رسالة شكر لعائلته ووالدته الفنانة أصالة على وقوفهم إلى جانبه، وتقديم الدعم له، مبينا وجود فريق كامل ساعده في تنظيم الحفل، وعلق على الفيديو قائلا: "منذ صغري، كان حلمي تكريم أمي بأكبر قدر ممكن، كنت أرغب في التنافس مع كل من يحبها وأن أفعل شيئا مميزا لها حقا، واليوم أعيش هذا الحلم بمساعدة فريقي المذهل، إنها فقط البداية التي أعدك بها".
تشجيع أصالة لنجلها
شاركت الفنانة أصالة نصري، عبر صفحتها على "إنستغرام"، مقطع فيديو لها، وأرفقته بتعليق شوقت من خلاله الجمهور لحفلتها، حيث وصفتها "بالاستثنائية" لكونها من تنظيم نجلها خالد.
ونشرت الفنانة السورية عبر صفحتها على "إنستغرام": "في مصر راح نلتقي بحفلة كتير استثنائية وكتير تعنيلي لأن الحفلة هي من تنظيم ابني لودي الله يحفظه ويحفظلكم أولادكم.. بوعدكم راح غني من كل قلبي، كتير على بالي غني لجمهوري بمصر الحبيبة الغالية، موعدنا 5 مايو بمتحف الحضارات، ليلة استثنائية".
أصالة تستعد للكشف عن أسرارها في فيلم وثائقي
وتستعد الفنانة أصالة نصري لعرض فيديو وثائقي قصير يتناول بعض جوانب حياتها الفنية والشخصية، خلال جولتها الفنية التي ستنطلق من مصر.
وسيعرض الفيديو القصيرعلى المسرح قبل أن تبدأ أصالة في الغناء، وسيتضمن مقاطع مصورة عن طبيعة علاقتها بعائلتها، وبعض الأزمات التي مرت بها، بالإضافة إلى كواليس تسجيل أغانيها و بروفات وتجهيزات حفلاتها الغنائية، وأسرار يعرفها جمهورها عنها لأول مرة.
وتتعاون أصالة في هذه الخطوة الجديدة والمتميزة مع شركة A5، التي يديرها نجلها خالد الذهبي، وكريم نجيب، الشريك المؤسس لشركة Techno and Chill.
بعد انتهاء حفل أصالة الغنائي في مصر، ستكمل أصالة جولتها في عدة دول عربية منها: السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمغرب.