نجل الفنانة أصالة نصري: أحلم بتكريم أمي منذ صغري

وقام الذهبي بتنظيم أول حفل لوالدته في القاهرة، والذي سيقام يوم الجمعة 5 مايو، مشيرا إلى أنه "حقق حلمه" في تقديم شيء مميز لوالدته.

ووجه رسالة شكر لعائلته ووالدته الفنانة أصالة على وقوفهم إلى جانبه، وتقديم الدعم له، مبينا وجود فريق كامل ساعده في تنظيم الحفل، وعلق على الفيديو قائلا: "‏منذ صغري، كان حلمي تكريم أمي بأكبر قدر ممكن، كنت أرغب في التنافس مع كل من يحبها وأن أفعل شيئا مميزا لها حقا، واليوم أعيش هذا الحلم بمساعدة فريقي المذهل، إنها فقط البداية التي أعدك بها".