حذرت مديرية الأرصاد الجوية في المغرب من موجة حارة تصل إلى 46 درجة مئوية في عدد من مناطق المملكة، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل.

وقالت المديرية (حكومية)، عبر نشرة تحذيرية، إنه "من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الموجة ما بين 42 و46 درجة في أقاليم زاكورة وآسا الزاك والرشيدية وطاطا (جنوب شرق)".

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وتوقعت المديرية تسجيل المستوى نفسه من درجات الحرارة، ابتداء من الاثنين وحتى الأربعاء في أقاليم تاونات ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات وخريبكة وسطات وفاس وصفرو وشيشاوة وقلعة السراغنة ومراكش ومولاي يعقوب والرحامنة واليوسفية والفقيه بنصالح ومكناس وخنيفرة (شمال) وتارودانت (وسط).

وفي مايو/ أيار الماضي، توقعت الوكالة المغربية للمياه والغابات تزايد خطر نشوب حرائق في الغابات في أثناء صيف العام الجاري؛ نظرا لظاهرة الجفاف التي تضرب البلاد للعام السادس على التوالي، واستمرار موجات الحرارة المرتفعة في عموم البلاد‪.