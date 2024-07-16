تصغره بـ 33 عاماً.. علاقة عاطفية تجمع جوني ديب بحسناء روسية (صور)

بعد عامين من المحاكمة الشهيرة التي جذبت أنظار العالم، ضد زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد، كشفت تقارير جديدة أن الممثل العالمي جوني ديب بدأ علاقة عاطفية مع حسناء روسية.

وكشف موقع "ميترو" البريطاني، أن نجم فيلم "قراصنة الكاريبي"، البالغ من العمر 61 عامًا، يواعد حاليًّا خبيرة التجميل وعارضة الأزياء الروسية يوليا فلاسوفا، البالغة من العمر 28 عامًا.

وقال مصدر مقرب من الممثل، إن جوني ويوليا يخرجان معًا مؤخراً، وظهرا في أكثر من مكان ومناسبة معاً.

والتقت يوليا بالممثل العالمي للمرة الأولى عام 2021، ليتم رصدهما معًا في بضع مناسبات منذ ذلك الحين.

وشوهد جوني ويوليا معًا آخر مرة، يوم الخميس الماضي خلال خروجهما من مهبط الطائرات المروحية في لندن.

في حين أن حياة يوليا بعيدة تماماً عن عالم الشهرة والنجومية، التي يتصدرها جوني ديب، إلا أنها امرأة ناجحة ومستقلة بحسب المصدر.

وتعيش يوليا في مدينة براغ، وتمتلك فيها صالوناً للتجميل وتصفيف الشعر.

وشوهدت يوليا، وهي تتسكع ليس فقط مع جوني، ولكن أيضًا مع صديقه الموسيقي الراحل جيف بيك، الذي توفي عام 2023.

وفي حين أن جوني ويوليا يحافظان على علاقتهما الرومانسية "سرية" في الوقت الحالي، فإن الصور التي حصل عليها موقع "ديلي ميل" تشير إلى أن الأمور قد تصبح جدية قريبًا، حيث ظهر جوني، وهو يطبع قبلة على خدها.

وأثبتت صور أخرى أن يوليا حصلت بالفعل على موافقة أصدقاء الممثل الشهير، حيث ظهرت برفقتهم بحفل موسيقي.