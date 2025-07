شريف رمزي يكشف لـ "إرم نيوز" تفاصيل مشاركته في فيلم "البحث عن فضيحة"

كشف الفنان شريف رمزي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" تفاصيل مشاركته في الفيلم السينمائي الجديد "البحث عن فضيحة"، والذي يُعاد تقديمه بعد أكثر من 5 عقود على إصدار نسخته الأصلية عام 1973، التي قام ببطولتها كل من عادل إمام، ميرفت أمين، والراحل سمير صبري، إلى جانب نخبة من نجوم السينما في ذلك الوقت.

ويشارك رمزي في النسخة الجديدة إلى جانب الفنان هشام ماجد والنجمة هنا الزاهد، تحت قيادة المخرج رامي إمام، ومن المقرر انطلاق تصوير الفيلم قريبًا.

"سامي" بروح جديدة

وأشار شريف رمزي إلى أنه سيجسد في الفيلم شخصية "سامي"، التي أداها سابقًا الفنان الراحل سمير صبري، مؤكدًا أن العمل لا يُعاد تقديمه كنسخة طبق الأصل من الفيلم الأصلي، بل سيتمتّع بصياغة جديدة تتماشى مع روح عام 2025 والواقع الاجتماعي المعاصر.

وأوضح رمزي أن إعادة تقديم الشخصية سيتم بمنظور مختلف تمامًا عن النسخة الأصلية، متوقعًا أن يحمل الفيلم شكلًا ومضمونًا جديدين يُواكبان متغيرات الزمن وتطلعات الجمهور الحديث.

موقف عادل إمام من المشروع

وعند سؤاله عن موقف الفنان الكبير عادل إمام من إعادة إنتاج أحد أبرز أعماله، أجاب رمزي قائلاً: "رامي إمام هو مخرج العمل، وهو الأدرى بموقف والده، لا سيّما أن توليه إخراج عمل فني مستند إلى أحد أعمال الفنان عادل إمام، يُعدّ في حد ذاته ضوءًا أخضر يُعبّر عن موقف إيجابي وموافقة ضمنية من الزعيم".

إشادة بـ"مملكة الحرير"

وفي سياق منفصل، عبّر شريف رمزي عن إعجابه الشديد بالمسلسل الدرامي "مملكة الحرير"، من بطولة كريم محمود عبد العزيز، مؤكدًا أن الإعلان التشويقي للعمل شدّه منذ اللحظة الأولى، مشيرًا إلى أهمية التنوّع في الأعمال الدرامية المعروضة، خصوصًا تلك التي تنتمي إلى نوعية الفانتازيا والخيال العلمي.

ووصف رمزي الفنان كريم محمود عبد العزيز بأنه أحد أنجح الممثلين في تقديم هذه النوعية من الأعمال، لما يتمتع به من قدرة عالية على المزج بين الأداء الواقعي والخيال البصري.

دعوة لتبني الفانتازيا المصرية

وتابع رمزي حديثه مؤكدًا أن أعمال الفانتازيا والخيال العلمي التي تستند إلى خلفيات تاريخية أو أسطورية تحظى بشعبية جارفة حول العالم، مستشهدًا بسلاسل عالمية مثل صراع العروش (Game of Thrones)، مملكة الخواتم (The Lord of the Rings)، وهاري بوتر (Harry Potter)، والتي تُعد من أنجح الأعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة.

واختتم الفنان المصري حديثه بدعوة صناع الدراما والسينما في مصر إلى الاهتمام أكثر بتقديم هذا النوع من الأعمال، قائلاً: "لدينا ثراء هائل في القصص الشعبية والأسطورية التي تصلح لتقديمها بشكل مبهر في الدراما والسينما، مثل شخصيتي علاء الدين والسندباد، وهي نماذج استغلها الغرب وحقق من خلالها نجاحات وإيرادات ضخمة على مستوى العالم".