متى ستنتهي موجة الحر في الشرق الأوسط؟

اجتاحت موجة حارة العديد من البلدان حول العالم، وذلك في الأسابيع التي سبقت بداية فصل الصيف في العشرين من يونيو الجاري.

وتفاجأ سكان منطقة الشرق الأوسط من شدة الحرارة التي أثرت على الملايين من الأشخاص، ويتوقع أن تُسجل درجات حرارة قياسية يمكن أن تتجاوز تلك التي تم تسجيلها الصيف الماضي.

تجاوز معدلات 2023

وفيما يتعلق بانحسار الموجة الحارة، أكد الرئيس التنفيذي لمركز طقس العرب، محمد الشاكر بدايتها، وتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الاعتدال وتعود لمعدلاتها الطبيعية في أغلب دول بلاد الشام ومصر وليبيا، خلال بضعة أيام.

وأشار الشاكر في تصريحات لموقع "الحرة"، أن هناك موجة جديدة بنهاية يونيو الحالي لدول الشرق الأوسط، ولكنها أقل من تلك التي شهدتها في الأيام الماضية.

وأكد الشاكر أن المعدلات التي وصلت إليها درجات الحرارة لم تتجاوز معدلات سابقة وصلت إليها هذه المناطق في فترات سابقة.

وهناك احتمال بنسبة 86% أن تسجل إحدى السنوات الخمس القادمة أعلى درجات حرارة على الإطلاق، متجاوزة عام 2023، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.