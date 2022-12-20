إسرائيل تكشف موقعًا جنائزيًا ضخمًا يعود إلى ألفي عام

واستمر استخدام الكهف في العصور البيزنطية والإسلامية المبكرة.

وأصبح المكان يعرف باسم "كهف سالومي" استنادًا إلى معتقدات شعبية حددت فيه مكان دفن سالومي، وهي بحسب معتقدات مسيحية من بيت لحم، وتم استدعاؤها للمشاركة في ولادة الطفل يسوع.

ويتألف الكهف من غرف عدة تضم العديد من محاريب الدفن المحفورة بالصخور، والعظام المكسورة في الصناديق الحجرية.

ووصفت سلطة الآثار الإسرائيلية المكان بأنه "أحد أكثر الكهوف تعقيدًا" و"إثارة للإعجاب" في البلاد.

وقال مدير الحفريات في الموقع، زفي فيرير: "وجدنا في الكهف الكثير من النقوش باللغتين اليونانية والسريانية القديمة.. من أجمل النقوش هو اسم سالومي.. وبسبب هذا النقش نفهم أن هذا المكان هو كهف سالومي المقدسة".