مخلفات الحرب مع إسرائيل تضرب من جديد في غرب إيران

سيارة اسعاف في إيرانالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 9:52 م

قُتل شخص، وأصيب 9 آخرون في محافظة لرستان غرب إيران، جراء انفجار ذخائر غير منفجرة من مخلّفات الحرب الأخيرة، التي استمرت 12 يومًا، من شهر حزيران/يونيو الماضي، بين إيران وإسرائيل.

وقالت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني بمحافظة لرستان غرب البلاد، إن انفجار ذخائر غير منفجرة من مخلّفات الحرب الأخيرة، أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 9 آخرين بجراح متفاوتة.

 وأشارت في بيان، الثلاثاء، إلى أن القتيل هو طفل من أبناء المحافظة، في حين وقع الانفجار في قرية "رازباشي" التابعة لناحية بيرانشهر بمحافظة لرستان.

بدورها، أفادت مصادر محلية، بأن فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، حيثُ جرى نقل الجرحى إلى أحد مستشفيات مدينة خرم آباد، مركز المحافظة، لتلقي العلاج اللازم.

وقالت صحيفة "عصر إيران" الإلكترونية، إن بعض الجرحى في حالة خطيرة، دون تقديم المزيد من المعلومات.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو شهرين من انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل، والتي أعلنت طهران أن حصيلة ضحاياها بلغت 1062 قتيلاً بينهم عسكريون، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف جريح، وخسائر واسعة في البنى التحتية.

