اجتاحت "تيك توك".. ما قصة القهوة الفيتنامية المالحة؟

أصبحت القهوة المالحة الفيتنامية نجمة "إنستغرام" و"تيك توك"؛ إذ تساءل ملايين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية تحضيرها أو إمكانية الوصول إليها.

مكونات القهوة الترند

يُعرف Ca Phe Muoi، وهو مقهى صغير متواضع في مدينة هيو الفيتنامية، بأنه مسقط رأس هذا المشروب المميز.

وتُحَضَّر القهوة المالحة عن طريق إضافة الحليب المكثف المحلى إلى القهوة الفيتنامية وتغطيتها بالكريمة المالحة. ويمكن الاستمتاع بها ساخنة أو مثلجة.

يقول صاحب المقهى وزوجته لـ"سي إن إن ترافيل": لقد ابتكرنا القهوة المالحة في عام 2010 عندما افتتحنا أول متجر لنا. إن مزيج الحليب المكثف والملح يخفف مرارة القهوة، ويوازن حلاوة الحليب المكثف.

واعتاد سكان مدينة هيو شرب القهوة السوداء مع السكر أو الحليب المكثف لسنوات، لذلك أصبحت القهوة المالحة مشروبًا مميزًا يمثل العاصمة القديمة، وسرعان ما بدأت المقاهي الأخرى في جميع أنحاء فيتنام في تقديمها.

بعد جائحة كوفيد-19، ارتفعت شعبية هذه القهوة الفريدة بشكل أكبر، حيث أصبحت مشروبًا يوميًا تماما مثل القهوة السوداء، ما أثر إلى حد بعيد في أعمال بعض المقاهي.

يذكر أن فيتنام ليست المكان الوحيد الذي يضيف الملح إلى القهوة؛ ففي عام 2023، أوصى مقال في مجلة Bon Appétit بإضافة الملح إلى القهوة لتقليل المرارة وتعزيز النكهة.