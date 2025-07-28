بظهور نادر.. فيروز تودع نجلها الراحل زياد الرحباني (فيديو وصور)

شاركت الفنانة اللبنانية الكبيرة، فيروز، اليوم الاثنين، في مراسم تشييع نجلها الراحل، زياد الرحباني، في ظهور علني نادر.

وشاهد حشد كبير من المشاركين في التشييع، أمام كنيسة "سيدة الرقاد" في بكفيا، بمحافظة جبل لبنان، النجمة الكبيرة وهي تنزل من السيارة وتصعد درج الكنيسة برفقة ابنتها ريما.

ودخلت فيروز، 90 عاماً، الكنيسة، ووقفت أمام جثمان نجلها، قبل أن تجلس أمامه، بانتظار باقي مراسم التشييع.

وبدت فيروز بصحة جيدة على عكس ما أشيع عن تدهور صحتها بعد سماعها نبأ وفاة نجلها زياد الرحباني أمس الأول السبت عن 69 عاماً.

وبجانب كونه ابنها، لحن زياد لوالدته عدداً كبيراً من الأغاني الشهيرة في تاريخها الغنائي الذي يحظى بمكانة واهتمام، كبيرين في العالم العربي.

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وتوفي زياد بعد معاناة مع المرض داخل أحد مستشفيات بيروت، بعدما أحاطت عائلته أيامه الأخيرة بالسرية.