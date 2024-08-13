كشف الرابر المغربي "ستورمي"، في حديث لـ"إرم نيوز"، كواليس مشاركته بحفل غنائي في مهرجان "صيف بنغازي"، وأعرب عن سعادته بلقاء الجمهور الليبي، متطرقاً للحديث عن تحديات غناء الراب، والحرية الإنتاجية التي يتمتع بها في إنتاج أعماله الغنائية بنفسه بعيدا عن شركات الإنتاج، رغم الصعوبات والمعوقات التي يواجهها.

في البداية، كيف تصف مُشاركتك بحفل غنائي في مهرجان "صيف بنغازي" الذي تُجرى فعالياته حاليا؟

سعيد للغاية بالمشاركة في هذا المهرجان، بحفل غنائي ناجح، شهد تفاعلا كبيرا من الجمهور، على الرغم من حالة القلق التي انتابتني قبل الحفل، شعرت بمحبة كبيرة من الجمهور الليبي، الذي كان حاضرا الحفل، أتمنى تقديم حفلات أخرى في ليبيا مستقبلا، بعد ما شهده الحفل من تفاعل كبير بيني وبين الجمهور.

هل يواجه مُطربو الراب صعوبة في إنتاج أعمالهم الغنائية؟

أعتقد أن مطربي الراب يواجهون بالفعل صعوبات كبيرة في الإنتاج، حيث أعمل بجهود ذاتية، وأنتج أعمالي الغنائية بنفسي، بالتعاون مع بعض الأصدقاء والمُقربين مني، من دون أن تتولى شركات إنتاجية الأمر بالنسبة لي.

هل ترى أنّ تقديم أعمالك الغنائية بنفسك بعيدا عن الجهات الإنتاجية هي حرية بالمقام الأول؟

نعم صحيح، إنتاج أعمالي الغنائية بنفسي أمر يعطيني قدراً كبيراً من الحرية في تقديم أغنياتي، وفق رؤيتي الخاصة القائمة على علاقة وطيدة بيني وبين الجمهور، من دون أن يتدخل طرف ثالث في الأمر، ويفرض بعض الاختيارات عليّ، لذا إنتاج أعمالي بنفسي يجعلني أشعر بالحرية أكثر من التعاون مع جهة إنتاجية.

ما المعايير التي تعمل بها في تقديم أعمالك الغنائية للجمهور؟

أعمل بمعايير خاصة وفق رؤية فنية متكاملة، أحب أن أُقدم المشروع الغنائي الخاص بي بشكل متكامل، حيث الفكرة المميزة التي تتناسب معي، وتصويرها بطريقة الفيديو كليب، من أجل التكامل بين عنصري الصوت والصورة، هذا أمر مهم بالنسبة لي، أجتهد وأسعى دوما لتقديم أفضل ما لدي للجمهور، مع كل عمل فني جديد أقوم به.

لماذا اخترت تصوير أغنيتك الأخيرة "Popo" بطريقة الفيديو كليب في البرازيل؟

تم الاستقرار على تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب في البرازيل، منذ البداية، قمنا بعمل التصاريح اللازمة، كان هناك تعاون كبير من الجميع خلال تصوير الكليب، سعيد بظهور الكليب بأفضل شكل ممكن، وسعيد بما حققه من نجاح ومشاهدات على منصات الموسيقى.

في النهاية، كيف تصف علاقتك بالجمهور من خلال مقابلتهم في الحفلات والأماكن العامة؟

علاقة مميزة للغاية، أكون سعيدًا للغاية حينما أجد تفاعلا كبيرا من الجمهور بحفلاتي، وحينما أتواجد في الأماكن العامة، وأجد الجمهور يطلب التقاط الصور التذكارية معي، أعمل من أجل الجمهور، والتعبير عنهم، وإسعادهم من خلال أعمالي الغنائية، وأكون سعيداً دائما بمقابلتهم في الحفلات والأماكن العامة.