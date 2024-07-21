في جريمة "مرعبة" فارقت طفلة سورية من إدلب الحياة؛ بسبب التعذيب والضرب المبرح على يد والدها، وذلك وفقًا لِما نشره موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي تفاصيل الجريمة، أوضح المرصد أن والد الطفلة نزع ملابسها عنها، ثم ضربها بقسوة، وعذبها بشتى الوسائل، كما ربطها لساعات طويلة فوق سطح المنزل في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حتى فارقت الحياة.

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ووفقاً للمرصد، فإن السبب وراء ذاك التصرف ناجم عن خلاف بين الأب وزوجته الثانية، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى لها علاقة بالوضع الاجتماعي للأب أو حالته النفسية.

واعتقلت عناصر من جهاز الأمن العام في إدلب والد الطفلة لإجراء التحقيقات معه للتعرف عن سبب ارتكابه للجريمة، وتمت إحالته إلى القضاء المختص.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان وثَّق منذ بداية عام 2024، نحو 42 جريمة مشابهة في إدلب والأرياف المحيطة بها، والتي أسفرت عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 63 آخرين.