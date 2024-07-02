وسط خلافات فنية‎.. قصة "سفاح التجمع" تقترب من الظهور على الشاشة

بعد أن هزت الرأي العام المصري بجرائمها المروعة وتفاصيل القتل البشعة التي تنطوي عليها، يبدو أن قصة "سفاح التجمع" قطعت خطوة جديدة كي تظهر على الشاشة في صورة مسلسل درامي وسط خلافات فنية بين شركات الإنتاج على أسبقية تسجيل الفكرة.

وأعلن الصحفي الاستقصائي المصري عبد الرحمن الصافي عن مشاركته في كتابة المسلسل مع السيناريست جوزيف فوزي لصالح شركة "الجذور" للإنتاج الفني.

وتقدم بالشكر عبر صفحته بموقع "فيسبوك" للمنتج أيمن يوسف، قائلًا: "شكرًا على دعمك وإشادتك وثقتك الغالية، إن شاء الله نعمل حاجة تكسر الدنيا".

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وسبق أن أعلن السينارست محمد صلاح العزب عن توقيع عقد مسلسل جديد بالتعاون مع المنتج أحمد السبكي يحمل الاسم نفسه "سفاح التجمع"، بطولة الفنان حسن الرداد، ليسارع المنتج أيمن يوسف بالتأكيد أنه هو وحده من يمتلك حق تحويل القصة إلى مسلسل.

وكتب المنتج عبر صفحته بفيسبوك: "تم التعاقد على مسلسل (سفاح التجمع) والذي أُجِيز رقابيًّا للمؤلف جوزيف فوزي، وجار التعاقد مع نجم من نجوم الصف الأول ومخرج كبير للبدء في تصوير المسلسل للعرض قريبًا على إحدى المنصات العالمية".

وتابع قائلًا "تحذر الشركة من استخدام اسم ومحتوى المسلسل من أي طرف آخر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم إخطار نقابة المهن السينمائية والرقابة على المصنفات الفنية وكافة الجهات الرسمية بذلك".

وأرفق صورة لسيناريو المسلسل مضافًا إليه خاتم الرقابة، مؤكدًا أنه صاحب الحق القانوني في عمل المسلسل.

وأحدثت جرائم سفاح التجمع ضجة كبرى بمصر بعد قتله ثلاث فتيات بطريقة بشعة وإلقاء جثامينهن في الصحراء بعد تعذيبهن بطرق مختلفة وتصوير مقاطع فيديو معهن ضمن طقوس سادية ومخدرات وممارسات وحشية صادمة.

