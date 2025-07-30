عُمان.. مشهد نادر لأكثر من 300 نسر مصري مهدَّد بالانقراض

في مشهد بيئي استثنائي، رُصد أكثر من 300 طائر من النسور المصرية المهددة بالانقراض في ولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية بسلطنة عُمان، وفقًا لما أعلنته هيئة البيئة، اليوم الأربعاء.

ويُعد هذا الرصد، بحسب ما صرّح به سيف بن حبيب الناعبي، مشرف نظم بيئية في الهيئة، من أكبر المشاهدات المسجلة لهذا النوع النادر في المنطقة، ما يُبرز الدور الحيوي الذي تؤديه سلطنة عُمان في حماية الطيور المهاجرة والمقيمة على أراضيها، بحسب ما جاء في الوكالة العمانية.

ويُعرف النسر المصري علميًا باسم Neophron percnopterus، وهو مصنف ضمن قائمة الطيور المهددة عالميًّا نتيجة فقدان مواطنه الطبيعية والصيد غير المشروع.

ورأى خبراء البيئة أن هذا التجمع الكبير للنسر المصري يُعد مؤشرًا إيجابيًّا على فعالية الجهود العُمانية في مجال حماية الحياة الفطرية، خصوصًا في ظل تكرار رصد أنواع نادرة من الطيور في عدد من المحافظات، كما يعكس تنوع النظم البيئية في محافظة شمال الشرقية، التي باتت بيئة جاذبة لهذه الأنواع النادرة.