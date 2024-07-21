بعد رسالة الطمأنينة التي بعثها الطبيب الخاص بشيرين عبد الوهاب، أمس السبت، كشفت الإعلامية المصرية لميس الحديدي عن بشرى جديدة بشأن تطورات حالة الفنانة نفسيا وصحيا.

وكتبت الحديدي تدوينة عبر موقع "إكس" قائلة: "من أجمل الرسائل اللي وصلتني، رسالة سمعت فيها صوت الغالية شيرين، طمنتني عليها وقالت الحمد لله أنا زي الفل".

وأضافت الحديدي: "طلبت مني شيرين أطمن جمهورها إنها راجعة قريبا بأغاني جميلة، لكن وحسب رسالتها هي دلوقت محتاجة وقت تاخد بالها من نفسها.

وختمت الإعلامية المصرية منشورها: "لأجمل الأصوات بقول أنت قوية.. مستنيينك وبنحبك وندعو لك".

وكان الطبيب المصري نبيل عبدالمقصود نشر تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، السبت، كشف فيها أن الفنانة شيرين عبد الوهاب "منعزلة حاليًا عن الجميع، وعن كل الأخبار لحين استرداد كامل قوتها".

وجاء في التدوينة التي نشرها الطبيب المتخصص في علاج الإدمان والسموم، أنه يوجه رسالة إلى جمهور ومحبي شيرين، بعدما ترددت عنها أخيراً "معلومات كثيرة بعضها غير حقيقي"، و"بصفته طبيبها الخاص أولًا، وبناء على طلبها ثانيًا".

وطمأن عبدالمقصود جمهور الفنانة المصرية قائلاً إنها تحت رعايته الطبية الكاملة منذ أكثر من عشرين يومًا، وهي في طريقها لاسترداد كامل صحتها، وعافيتها مرة أخرى".

وعن وضعها الطبي حاليًا قال عبدالمقصود إنها "متجاوبة، ومتعاونة تمامًا، ولديها رغبة داخلية قوية في العودة مجددا."