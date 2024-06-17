من هو بائع الحلوى "اليائس" الذي أبكى المصريين؟ (فيديو)‎

ودخلت السلطات الرسمية على الخط من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، التي أعلنت أن "فرق البحث السريع" الخاصة بالوزارة تمكنت من الوصول لصاحب الفيديو، وجارية دراسة حالته وتقديم العون العاجل له.

وتبين أن الفيديو يعود إلى شخص يدعى "محمود حسين"، الملقب بـ"أبو رحمة" وهو اسم ابنته الكبرى، ويناديه البعض باسم "عم حسن".

ويقيم الرجل في إحدى قرى محافظة سوهاج، جنوب مصر وهو أب لأربعة بنات، ويعمل في بيع حلوى "غزل البنات" منذ الصباح الباكر، وحتى ساعات الليل الأولى.

وحول ملابسات لحظات الفيديو المؤثرة، اتضح أن "عم حسن" خرج في ذلك اليوم دون أن يبيع أي شيء كما تكاثر عليه عدد من الأطفال الصغار وبدأوا في مضايقته ليزيدوا من أوجاعه، ما جعله يشعر باليأس، متخلصًا من بضاعته.