عابد فهد: الشخصيات الشريرة هي الأفضل والأكثر متعة

قال الفنان السوري عابد فهد إنه يفضل أداء الشخصيات الشريرة، في الأعمال التي يشارك بها، معتبراً أن تلك الشخصيات "أكثر متعة".

وضرب مثلاً للشخصيات الشريرة التي أحبها الجمهور، حسب قوله، بشخصية رؤوف في مسلسل "الولادة من الخاصرة"، وجمال باشا السفاح في مسلسل "سفر برلك".

وقال فهد في برنامج "هذا مكانك"، أن "ملعب الشر مساحته بالنسبة للممثل أوسع بكثير من الشخصيات الطيبة والمتوازنة اجتماعيًا، وصاحبة السلوك الواضح، لأن الشرير مستفز ويبحث دائمًا عن الإثارة والتحريض، وهو المحرك الأساسي للجريمة"ز

وردًا على سؤال حول ما أضافه مسلسل "النار بالنار" لمسيرته الفنية، أجاب فهد: "أضاف لي، ولكن ليس كما كنت أرجو، خاصة أنني طمحت لأكثر من ذلك من خلال تلك الشخصية".

وعن مشاركاته في الموسم الرمضاني المقبل، أوضح فهد أنه انضم إلى فريق مسلسل "نقطة انتهى"، مشيرًا إلى أن المسلسل يحكي قصة عائلة تتورط في جريمة قتل، والضحية تكون قريبة من تلك العائلة، وتتكشف الأسرار شيئًا فشيئًا.

وحول شراكاته مع الممثلات السوريات، أعرب فهد عن رغبته بأن تجمعه تجربة جديدة مع الفنانة أمل عرفة، لكنه وصف المملثلة السورية كاريس بشار بأنها صاحبة الاختيارات الممتازة، لافتًا إلى أنها قدمت في مسلسل "النار بالنار" أداءً مميزًا للغاية.