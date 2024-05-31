بعد إعلان والدها لـ"بيبسي".. ابنة عمرو دياب تدعو للمقاطعة لأجل غزة

في وقت أثار فيه الفنان المصري عمرو دياب، جدلاً واسعًا بين متابعين، بعد نشره إعلانًا لـ"بيبسي"، إحدى الشركات التي تأتي على رأس القائمة في حملة "مقاطعة" لدعم غزة، قررت ابنته "جنا" نشر منشور داعم لغزة.

ومن خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام"، عمدت جنا عمرو دياب إلى نشر منشور يدعو إلى مقاطعة جميع الشركات ضمن حملة دعم غزة.