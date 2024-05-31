بعد إعلان والدها لـ"بيبسي".. ابنة عمرو دياب تدعو للمقاطعة لأجل غزة
في وقت أثار فيه الفنان المصري عمرو دياب، جدلاً واسعًا بين متابعين، بعد نشره إعلانًا لـ"بيبسي"، إحدى الشركات التي تأتي على رأس القائمة في حملة "مقاطعة" لدعم غزة، قررت ابنته "جنا" نشر منشور داعم لغزة.
ومن خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام"، عمدت جنا عمرو دياب إلى نشر منشور يدعو إلى مقاطعة جميع الشركات ضمن حملة دعم غزة.
وقبل أيام، أطلقت شركة "بيبسي" حملة دعائية جديدة، شارك فيها العديد من الفنانين والمشاهير المصريين والعرب، على رأسهم الفنان عمرو دياب، وبمشاركة مواطنيه أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، إضافة إلى الفنانة اللبنانية نوال الزغبي.
وإثر ذلك، شنّ متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات حادة، على المشاركين في الإعلان، مستنكرين قبولهم الترويج لـ"بيبسي"، ومطالبين بمقاطعة جميع الفنانين الداعمين للشركة على حساب حرب غزة.
ووصفوا مشاركة الفنانين في الإعلان بأنه "خيانة"، في وقت شكك آخرون بكون الإعلان جديدًا، مرجحين أنه تم تصويره قبل بدء حرب غزة، إلا أنه نُشر في الوقت الحالي.
ولم يعلق أي من الفنانين على الانتقادات التي طالتهم جراء الإعلان.