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طفل يمني يشتري سيارة وأسلحة بسرقة ضخمة من والده (صور)

طفل يمني يشتري سيارة وأسلحة بسرقة ضخمة من والده (صور)
سرقة (تعبيرية)المصدر: غيتي إيمجز
عبداللاه سُميح
عبداللاه سُميح
19 يوليو 2025، 6:38 م

قاد حادث مروري تسبب به طفل يمني قاصر في محافظة إب، شمالي البلاد، إلى اكتشاف مغامرة غير محسوبة، انطلقت بسرقة مبلغ مالي كبير في العاصمة اليمنية صنعاء.

وتعود تفاصيل القصة الغريبة إلى قيام نجل قاصر لأحد رجال الأعمال اليمنيين بسرقة مبلغ مالي يصل إلى 300 ألف ريال سعودي من والده، لإنفاقها بشكل باذخ في سبيل تنفيذ خطته البسيطة.

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وذكرت تقارير محلية أن الطفل، البالغ من العمر 12 عامًا، اشترى سيارة دفع رباعي حديثة عبر أحد جيرانه، وأعطى عمّه قرابة 60 ألف ريال سعودي، كما خصص 50 ألف ريال أخرى لصديقه، ثم اشترى 3 أسلحة كلاشينكوف ومسدسًا لأصدقائه الآخرين، قبل أن يشرع في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة.

وطبقًا لموقع "صدى الساحل" المحلي، استقل الطفل سيارته الجديدة وغادر صنعاء برفقة أحد أصدقائه، الذي تولى مهمّة قيادتها على الطريق السريع، غير أن صديقه شعر بالخوف وتراجع في ضواحي العاصمة.

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ولكن الطفل لم يعجز، وعثر على شخص آخر يقود السيارة إلى مدخل محافظة إب بمقابل مالي، ليأتي دوره لاحقًا في قيادتها داخل المدينة.

في أحد الشوارع الضيّقة بمدينة إب، مركز المحافظة، اصطدمت السيارة بكتلة إسمنتية، وتداعى السكان لتفقّد السائق، ليكتشفوا أنه طفل قاصر يجلس بمفرده خلف المقود.

ولاحقًا، اتضح أن بحوزته مبلغ 21 ألف ريال سعودي، وقرابة 28 ألف ريال يمني، وعلى الفور تم نقله إلى قسم الشرطة الشرقي في إب.

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تشير التقارير والمعلومات المتداولة من الأجهزة الأمنية إلى أن خطة الطفل كانت تهدف للوصول إلى منطقة "شلال المشنة" السياحية والخلابة في محافظة إب، التي سمع عنها كثيرًا ولم يزرها قط.

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وبحسب الإعلام اليمني، فإن تفاصيل القصة تكشّفت عقب وصول والد الطفل إلى قسم الشرطة، ليتبيّن أنه قام بسرقة 300 ألف ريال سعودي من خزينة الأب، الذي تسلم ابنه مع السيارة والأموال المضبوطة بحوزته، وعاد إلى صنعاء.

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