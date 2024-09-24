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دينزل واشنطن بدلًا من راسل كرو.. "المصارع 2" يعرض في نوفمبر المقبل

دينزل واشنطن بدلًا من راسل كرو.. "المصارع 2" يعرض في نوفمبر المقبل
النجم العالمي دينزل واشنطنالمصدر: Getty Images
مصطفى القياس
مصطفى القياس
24 سبتمبر 2024، 6:58 م

أصدرت الجهة المُنتجة للجزء الثاني من الفيلم العالمي Gladiator إعلانًا ترويجيًّا ثانيًّا، مُنذ ساعات قليلة، تمهيدًا لعرض الجزء الجديد في 13 نوفمبر المُقبل، بدور العرض السينمائية في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم.

ويرتقب عُشاق الأفلام التاريخية والملحمية الجزء الثاني من الفيلم العالمي، للمُخرج الشهير ريدلي سكوت، الذي يستكمل من خلال الجزء الثاني الرحلة الملحمية بالعودة إلى روما القديمة، في صراعات بين الأباطرة الفاسدين والمُصارعين المُحاربين ضد الظلم والفساد.

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ويحل النجم العالمي دينزل واشنطن بطلاً للجزء الثاني، بعد أن قدم راسل كرو بطولة الجزء الأول قبل سنوات طويلة.

ويُشارك إلى جانب واشنطن نُخبة كبيرة من الممثلين من بينهم بول ميسكال، بيدرو باسكال، جوزيف كوين، فريد هيتشنجر وآخرون، والفيلم من تأليف بيتر كريج وديفيد سكاربا، وإخراج ريدلي سكوت الذي يُشارك في الإنتاج إلى جانب ووالتر باركس ولوري ماكدونالد.

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