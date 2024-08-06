كشفت دراسة حديثة أن المدن في جميع أنحاء العالم تتجه بشكل متزايد نحو البناء العمودي بدلاً من التوسع الأفقي، مما يعيد تشكيل المناظر الطبيعية الحضرية، واستخدام الموارد الطبيعية، وظروف المعيشة.

وقامت الدراسة، التي أجراها فريق من جامعة نيو هامبشير الأمريكية، ونشرها موقع "نيوزويك"، بتحليل بيانات الأقمار الصناعية من التسعينيات وحتى عام 2010، عبر أكثر من 1550 مدينة لتقييم كل من المساحة وارتفاع المباني الحضرية.

وتاريخيًّا، كان التوسع الحضري يتسم بانتشار المدن على مساحات أكبر من الأراضي. ومع ذلك، تشير الدراسة إلى تحول كبير نحو النمو العمودي، إذ تتسم المدن، وخاصة في آسيا، بالمباني العالية بدلاً من التوسع الأفقي.

واستخدم الفريق البحثي تكنولوجيا الأقمار الصناعية المتقدمة، بما في ذلك توجيه الموجات الدقيقة من الأقمار الصناعية إلى المراكز الحضرية، لرسم خريطة للنمو في ثلاثة أبعاد.

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ويشير ديفيد ويلسون، أستاذ الجغرافيا في جامعة إلينوي الأمريكية، إلى أن النمو العمودي يقدم فوائد مثل تعزيز الاستدامة وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة، لكنه أيضًا يجلب تحديات.

وتحدد الدراسة المدن الكبيرة التي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة كقيادات في هذا التحول العمودي.

في الصين، على سبيل المثال، شهد التوسع الحضري تحولًا ملحوظًا. فبينما كان النمو في السابق يتميز بالانتشار الأفقي الواسع، تُظهر مدن مثل بكين وشنغهاي الآن زيادة ملحوظة في التنمية العمودية.

بالمقابل، شهدت أوروبا تغييرات طفيفة في أنماط النمو الحضري، حيث تواصل القارة إظهار تفضيلها للتوسع الأفقي، مع زيادات طفيفة فقط في التنمية العمودية.

وبالمثل، تعرضت إفريقيا لأنماط متنوعة. فبينما شهدت جنوب إفريقيا تباطؤًا في النمو الإجمالي، فإن غرب أفريقيا يتجه من التوسع الأفقي إلى التنمية العمودية.

كما تشير الدراسة إلى أن النمو السريع للأبنية العمودية كان نادر الحدوث في التسعينيات، ولكنه أصبح أكثر شيوعًا بشكل ملحوظ بحلول عام 2010. بالمقابل، تراجعت الزيادة السريعة في التوسع الأفقي خلال هذه الفترة.

ويعكس هذا التحول من المباني المنخفضة إلى العالية تغييرات اقتصادية أوسع، خاصة في المدن الكبيرة، إذ إن الاتجاه نحو بيئات حضرية أكثر كثافة مدفوع بعوامل مثل ارتفاع أسعار الأراضي والتنمية الاقتصادية. وبينما توفر المباني العالية فوائد مثل الحفاظ على الأراضي وتحسين المشي، إلا أنها أيضًا تقدم تحديات، بما في ذلك زيادة الكربون المحتجز واحتياجات الطاقة.

ويقترح الباحثون أن نتائجهم قد تعزز إلى حد بعيد فهمنا للتحضر، وتوفر رؤى حول كيفية إعادة تشكيل المدن لسطح الأرض. لا يغير هذا الاتجاه للنمو الأفقي المشهد الطبيعي فحسب، بل له أيضًا آثار عميقة على الحياة الحضرية والاستدامة.