راغب علامة يقاضي "المتجاوزين والمسيئين"

أعلن المكتب الإعلامي للفنان اللبناني راغب علامة، اليوم الجمعة، أنه قرر اللجوء إلى القضاء اللبناني لملاحقة عدد من الأشخاص الذين تجاوزوا في حقه بالإساءة إليه عبر حملات إلكترونية تضمنت إهانات وتطاولات من بعضهم ضده.

ويأتي هذا البيان في أعقاب ما تعرض له الفنان راغب علامة من إهانات مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، وأكد البيان أن مثل هذه التصرفات تعتبر غير مسؤولة، ولا تتوافق مع المبادئ والقيم الأخلاقية، كما أنها لا تعكس الصورة الحقيقية للفن والإبداع.

وأشار البيان إلى أن المكتب الإعلامي للفنان راغب علامة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة بعض الأشخاص الذين توجهوا بالإساءة والتطاول، وذلك وفق القوانين المعمول بها.

وأكد الفنان راغب علامة في البيان أنه لا يقبل التعدي على حقوقه، ولن يترك حقه القانوني، وسيمضي في الدفاع عن نفسه وحقوقه القانونية والأخلاقية بجميع الوسائل المشروعة.

وتضامنت شرائح مختلفة من الجمهور مع الفنان ضد الإساءات التي تعرض لها، مشيدين بمسيرته الفنية كأحد أهم رموز الموسيقى والغناء في لبنان، ومن أثروا الحياة الفنية فيه حتى أصبح رمزاً موسيقياً عربياً محل تقدير وثناء كبير.