"شال" يسبب إعاقة دائمة لعاملة في مطار هيثرو

تعرضت موظفة في مطار هيثرو بلندن لحادثة مأساوية، بعد أن علق الشال الذي ترتديه بحزام نقل الحقائب والأمتعة؛ إذ جرّها، وأصيبت بأذى بالغ.

وأصيبت غاسبير ساهوتا (52 عاماً)، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "مترو" البريطانية، بتلف في الدماغ، وهي الآن معاقة بشكل دائم.

وتطالب عائلة ساهوتا، التي تعمل في المطار منذ أكثر من 30 عاماً، أصحاب العمل، وهي شركة خدمات الطيران العالمية (Menzies)، بتغطية تكاليف الرعاية المتخصصة التي تحتاجها.

وأوضحت الشركة التي تعمل فيها غاسبير أنها لا تستطيع تقديم أي تفاصيل في هذا الوقت، بينما لم يعلق مطار "هيثرو" على الأمر، معتبرا أن الحادثة تخص شركة "مينزيس".