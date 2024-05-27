"شال" يسبب إعاقة دائمة لعاملة في مطار هيثرو
تعرضت موظفة في مطار هيثرو بلندن لحادثة مأساوية، بعد أن علق الشال الذي ترتديه بحزام نقل الحقائب والأمتعة؛ إذ جرّها، وأصيبت بأذى بالغ.
وأصيبت غاسبير ساهوتا (52 عاماً)، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "مترو" البريطانية، بتلف في الدماغ، وهي الآن معاقة بشكل دائم.
وتطالب عائلة ساهوتا، التي تعمل في المطار منذ أكثر من 30 عاماً، أصحاب العمل، وهي شركة خدمات الطيران العالمية (Menzies)، بتغطية تكاليف الرعاية المتخصصة التي تحتاجها.
وأوضحت الشركة التي تعمل فيها غاسبير أنها لا تستطيع تقديم أي تفاصيل في هذا الوقت، بينما لم يعلق مطار "هيثرو" على الأمر، معتبرا أن الحادثة تخص شركة "مينزيس".
واتهم ابنا غاسبير، نينا هير وهارمان ساهوتا، الشركة بمعاملتها كرقم وليس موظفة ذات قيمة، وقالا إنهما يتخذان الآن إجراءات قانونية ضد الشركة، بحسب صحيفة "ديلي تلغراف".
ويحاول أقارب غاسبير نقلها لمستشفى أفضل، وقال أحدهم: "إنها تستحق أفضل رعاية وأفضل علاج، وهذا غير متوفر في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.. ولكي تحظى بفرصة لتحقيق أي تحسن يجب نقلها إلى ويلينغتون".
وأطلق المحامون قضية في محاولة لإجبار شركة "مينزيس" على دفع نحو 300 ألف جنيه إسترليني (380 ألف دولار أمريكي) اللازمة لنقل غاسبير من مستشفى هيلينغدون إلى مستشفى ويلينغتون، وهي منشأة خاصة تقدم رعاية أكثر تطوراً.