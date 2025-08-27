وثائقي جديد عن إيلون ماسك يصل لدور السينما قريبا

تستعد شركة "بليكر ستريت" لعرض الفيلم الوثائقي المرتقب "مسك"، من إخراج أليكس جيبني، في دور العرض الأمريكية قبل طرحه على منصة HBO Max. يقدم الفيلم نظرة معمقة على شخصية إيلون ماسك ومسيرته، مستعرضًا تفاصيل حياته وأعماله بأسلوب واضح وجريء.

وقد اشترت HBO Documentary Films مسبقًا حقوق البث التلفزيوني والبث المباشر للفيلم في أمريكا الشمالية، بينما حصلت Universal Pictures Content Group على الحقوق الدولية.

أخبار ذات علاقة مبتكر "ذا سيمبسون" يثير الجدل بتنبؤات حول ترامب وإيلون ماسك

وقال كينت ساندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة "بليكر ستريت": "لم تُركّز أي سيرة ذاتية، باستثناء الشخصيات السياسية، على شخصية تمثل مفترق طرق في مجتمعنا مثل إيلون ماسك. وأليكس جيبني هو المخرج الأمثل لتقديم هذه القصة بوضوح وجرأة".

ويعد جيبني من أبرز صانعي الأفلام الوثائقية، إذ أخرج أعمالًا مثل "المخترع: في سبيل الدماء في وادي السيليكون"، و"إنرون: أذكى الرجال في الغرفة" المرشح للأوسكار، و"تاكسي إلى الجانب المظلم" الحائز على الأوسكار.

ويجمع فيلم "مسك" بين جيبني وفريق "بليكر ستريت"، بالإضافة إلى مديرين تنفيذيين سبق لهم التعاون في إنتاج الفيلم الوثائقي "نسرق الأسرار" عن جوليان أسانج. ويشارك في الإنتاج مجموعة من الشركات مثل "جيغسو برودكشنز"، و"كلوزر ميديا"، و"أنونيموس كونتنت"، مع مجموعة من المنتجين التنفيذيين المعروفين.

أخبار ذات علاقة والد إيلون ماسك: موسكو أروع مدينة في العالم

وتم التفاوض على الصفقة من قِبل ميراندا كينغ وآفي إشيناسي نيابة عن بليكر ستريت، ونيك شوميكر نيابة عن صانعي الفيلم. وستتولى شركة "بلاك بير" المبيعات الدولية للفيلم.