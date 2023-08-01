هولندي ينطلق من أمستردام إلى كييف ركضًا لسبب غريب

انطلق عداء هولندي في مهمة للركض من أمستردام إلى كييف؛ بهدف جمع أموال لجمعية خيرية وتسليط الضوء على مدى قرب الحرب في أوكرانيا من أوروبا الغربية.

وبدأ "بواس كراختفيك" رحلته يوم 22 يوليو/تموز، ويعتزم قطع 2500 كيلومتر من خلال الركض لنحو 50 كيلومترًا يوميًا لمدة 50 يومًا.

يأتي ذلك بهدف جمع أموال لشراء سيارات إسعاف سترسلها الجمعية الخيرية الهولندية (زايلين فان فرايهيد) "أشرعة الحرية" إلى أوكرانيا.

وقبل بدء رحلته، قال كراختفيك (28 عامًا): "بالركض من أمستردام إلى أوكرانيا، يمكننا إظهار مدى قرب الحرب من البلاد، ونأمل في أن نلفت انتباه الناس وأن نجمع الكثير من المال".

ويركض كراختفيك من 40 إلى 60 كيلومترًا يوميًا بناء على المسافة بين البلدات المختلفة، ويتبعه مدير أعماله وأحد المصورين في منزل متنقل يأكلون فيه ويبيتون.