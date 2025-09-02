"الصعيدية الشريرة".. لماذا ترفض سهر الصايغ التفريط في بدلة الطب؟

رغم نجاحاتها المتوالية كممثلة والتي بلغت ذروتها في دور "الصعيدية الشريرة" الذي يعد أحد أشهر الأدوار في موسم دراما رمضان 2025، فإن الفنانة المصرية سهر الصايغ ترفض التفريط في عملها كطبيبة أسنان بمستشفى قصر العيني الحكومي الشهير بوسط القاهرة.

وعبر صفحتها على "إنستغرام"، نشرت الصايغ عددًا من الصور لها أثناء عملها وهي ترتدي الزي الرسمي كطبيبة وسط تفاعل لافت من آلاف المتابعين الذين أشادوا بـ "قدرتها على الجمع بين مهنتي التمثيل والطب".

وفي المقابل، عبر البعض عن دهشته بسبب إصرارها على عدم اعتزال الطب وهو مهنة مرهقة، مؤكدين أن "التفرغ للتمثيل سيوفر لها الكثير من الوقت والجهد على نحو سيتيح لها تحقيق المزيد من النجاحات".

وسبق أن أكدت سهر الصايغ أنها "مستمرة في عملها كطبيبة أسنان بسبب حبها الكبير للمهنة، وصعوبة التخلي عن شيء بذلت فيه مجهودًا كبيرًا في الدراسة والحصول على الشهادة".

وأضافت أن "الجمع بين الطب والتمثيل ليس بسهلٍ، لكنه يمنحها توازنًا في شخصيتها ويحافظ على بقائها بسيطة ومتواضعة".

وترى أن "مهنة طب الأسنان لها بعد فني أيضًا، إذ تسهم في تجميل ابتسامة شخص وتخفيف شعوره بعدم الرضا عن نفسه؛ ما يجعلها تشعر بأنها قامت بشيء حقيقي ومفيد".

ورغم اعترافها بوجود عيوب في أسنانها هي نفسها، فإنها ترفض إجراء عمليات تجميل "لمجرد الشكل"، فهي مقتنعة بشكلها والعيوب التي فيه، وترى أن "الأسنان الطبيعية لا تعوض ويجب الحفاظ عليها"، كما أن "تجنب تبييض الأسنان قد يساعدها على الحصول على أدوار تمثيلية تتطلب ملامح معينة".

يُذكر أن انطلاقة سهر الصايغ في عالم الفن جاءت مبكرًا وهي طفلة بعمر 9 سنوات، إذ قامت بتجسيد شخصية كوكب الشرق وهى طفلة في مسلسل "أم كلثوم" الشهير، عام 1999.