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بعد فيديو مروع أثار غضبا.. تحرير طفلة عنفها والدها في بغداد‎

بعد فيديو مروع أثار غضبا.. تحرير طفلة عنفها والدها في بغداد‎
الطفلة ضحية تعنيف والدها
أحمد عبد
أحمد عبد
28 أغسطس 2024، 6:48 م

تمكنت الشرطة العراقية من تحرير طفلة تعرضت للتعنيف، وإلقاء القبض على والدها بعد فيديو مروّع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار غضبا واسعا.

وقال مصدر أمني لـ"إرم نيوز" إن "مديرية شرطة الكرادة شكلت فريق عمل بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأب وهو يعنف طفلته".

وأضاف أنّه “بعد مطابقة الفيديو من قبل الأجهزة الاستخباراتية مع قاعدة البيانات لمواطني بغداد، تمكن فريق التحري من الوصول إلى الجاني والقبض عليه".

وبيّن أن "الجاني تم إيداعه في مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه فيما تم تسليم الطفلة إلى والدتها".

وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يقومون بتعنيف أطفال، فيما بدأ القضاء العراقي تشديد العقوبات على مرتكبي تلك الأفعال.

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