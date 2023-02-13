السعودية تعيّن الأكاديمية سناء العتيبي مديرة للمرصد الوطني للمرأة.. فمن هي؟
أعلن المرصد الوطني للمرأة في السعودية، عن تكليف الأكاديمية سناء بنت محسن العتيبي مديرةً للمرصد الحكومي الذي يعمل على رصد مشاركة المرأة السعودية في التنمية.
وصدر قرار تكليف الدكتورة العتيبي بعد تعيين مديرة المرصد السابقة، الدكتورة ميمونة الخليل، الشهر الماضي، أمينا عاما لمجلس شؤون الأسرة.
والعتيبي عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية في جامعة الملك سعود، وعضو مجلس الإدارة في الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية.
كما تشغل العتيبي عضوية لجنة المرأة بمجلس شؤون الأسرة، بجانب مشاركاتها الكثيرة في منتديات ومحاضرات وندوات معنية بالمرأة.
ويعمل المرصد الوطني للمرأة على تقديم مؤشرات تفصيلية لرصد مشاركة المرأة التنموية، والعمل على تحديث المؤشرات بشكل دوري وإعداد وتنفيذ الدراسات الإحصائية لدعم وتطوير مشاركة المرأة في التنمية.
وتستعين السعودية في السنوات القليلة الماضية بالنساء بشكل لافت لشغل المناصب القيادية والإشرافية في القطاعين العام والخاص، وعينت عددا كبيرا منهن في مناصب حكومية رفيعة ضمن خطة حكومية لتمكين النساء في سوق العمل والحياة الاجتماعية.