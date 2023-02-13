السعودية تعيّن الأكاديمية سناء العتيبي مديرة للمرصد الوطني للمرأة.. فمن هي؟

أعلن المرصد الوطني للمرأة في السعودية، عن تكليف الأكاديمية سناء بنت محسن العتيبي مديرةً للمرصد الحكومي الذي يعمل على رصد مشاركة المرأة السعودية في التنمية.



وصدر قرار تكليف الدكتورة العتيبي بعد تعيين مديرة المرصد السابقة، الدكتورة ميمونة الخليل، الشهر الماضي، أمينا عاما لمجلس شؤون الأسرة.