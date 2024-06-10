في العيد.. أمهات سوريات يخيّطن الملابس لارتفاع الأسعار

لا داعي، بعد، اليوم لشراء الثياب من السوق؛ فمعظم الأمهات رجعن إلى عادات الجدّات اللواتي حرصن في الماضي، على شراء "ماكينة الخياطة"، كجزء من أثاث المنزل.

وكانت ماكينة الخياطة اليدوية، تتصدر معظم بيوت السوريين، وتعتبرها النساء أهم من غرفة المعيشة والضيوف، لأنها ترفع دخل الأسرة عبر عمل الأم في الخياطة، وتُغني الأب عن شراء ثياب الأبناء من أسواق الألبسة الجاهزة.

وتشهد الأسواق السورية، منذ سنوات، ارتفاعاً متصاعداً في أسعار الألبسة، خاصة في فترات الأعياد؛ ما دفع الكثير من الأسر، لتبني خيار الخياطة في البيت اقتصاداً بالمصروف.