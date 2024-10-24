سوريا.. وجّه بندقيته لكلب جارته فقتلها بدلا منه

قاد غضب رجل سوري من انزعاج والدته من نباح كلب جاره، في ريف حماة بسوريا، إلى قتل جارته بالخطأ، في واقعة غريبة ومُثيرة للجدل، فقد أقدم الرجل السوري الغاضب على توجيه بندقيته نحو الكلب، وأطلق منها رصاصة أصابت جسد جارته صاحبة المنزل، وأنهت حياتها على الفور.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان رسمي لها اليوم، من خلال صفحتها على "فيسبوك"، أن بلاغاً ورد إلى شرطة ناحية وادي العيون في حماة، بشأن إطلاق شخص رصاصة من بندقية الصيد خاصته على جارته البالغة من العمر 53 عاما وقتلها، في قرية "المرحة" التي يقطنانها، ثم لاذ بالفرار إلى مكان مجهول من دون القبض عليه.

وورد في التحقيقات الأولى التي أجرتها الشرطة السورية، فور التوجه إلى مكان الحادث، أن الجاني قتل جارته خطأً، بعدما أقدم على استخدام بندقيته من أجل قتل الكلب الذي تهجم على والدته، حسبما ورد في التحقيقات.

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وأعلنت الشرطة السورية القبض على المُتهم، ومُصادرة أداة الجريمة، إذ اعترف في التحقيقات بقتله المرأة، ثم فر هارباً.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا مع الواقعة التي أثارت تعاطفهم مع المرأة المقتولة التي راحت ضحية كلبها الأليف، وجاءت تعليقات الجمهور السوري مُدينةً لما فعله الرجل برفع بندقيته في وجه الكلب، واصفين فعلته بغير الإنسانية.