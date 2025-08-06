بسبب "كيس قمامة".. حارس أمن في الهند يصدم سائحة أمريكية (فيديو)

تسبب حارس أمن إحدى البنايات السكنية في الهند بصدمة عارمة لسائحة أمريكية تقيم في الهند، بعدما صعقها بطريقة تخلصه من قمامة كانت معها ولم تجد مكاناً للتخلص منها.

ووثقت السائحة ما حصل معها بمقطع فيديو، نشرته عبر حسابها في منصة "إكس"، لينتشر بسرعة البرق حاصداً أكثر من 17 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، مفجراً نقاشًا واسعاً حول مفاهيم النظافة العامة في الهند.

وتظهر السائحة وهي تحمل كيسين من البلاستيك يحتويان على قمامة، من بينها عبوات طعام جاهز وأكواب بلاستيكية، قبل أن تنزل بالمصعد إلى الطابق الأرضي وتتوجه إلى حارس الأمن لتسأله عن الموقع المناسب للتخلص من القمامة.

وتفاجأت السائحة حين طلب منها الحارس رمي كيس القمامة من فوق سور مجاور، الأمر الذي رفضته جملة وتفصيلاً. وبدلًا من إرشادها إلى أقرب سلة مهملات أو نقطة جمع نفايات، أخذ الحارس الأكياس من يدها ورماها بنفسه من فوق الجدار.

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن استيائهم من طريقة تعامل الحارس مع الموقف، معتبرين أن ما حدث يعكس تحديات حقيقية تتعلق بالبنية التحتية للنظافة العامة في بعض المناطق بالهند.

وأشاد الكثيرون بتصرف السائحة، التي اختارت التوثيق والمكاشفة بدل التجاهل، معتبرين أن تصرفها ساهم في تسليط الضوء على مشكلة متكررة يعاني منها السكان المحليون أيضًا.

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