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رصد زلزالين وسط سوريا وعلى الحدود مع الأردن

رصد زلزالين وسط سوريا وعلى الحدود مع الأردن
رسم بياني للزلازلالمصدر: منصة إكس
وكالات
وكالات
16 أغسطس 2024، 11:33 ص

رصد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني "جي.إف. زد"، وقوع زلزال اليوم الجمعة، بقوة "4.8 درجة"، هزّ منطقة الحدود الأردنية السورية، فيما رصد مرصد الزلازل الأردني، زلزالًا بقوة "5.1" ريختر، ضرب جنوب شرق حماة في سوريا، بحسب وكالة "رويترز"، ووكالة "بترا" الأردنية.

وأشار المركز، إلى أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، ثم عدّل تقديره للزلزال من 5.2 درجة في وقت سابق.

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وعلى الصعيد ذاته، رصد مرصد الزلازل الأردني، زلزالا بقوة "5.1" ريختر، ضرب جنوب شرق حماة في سوريا، بحسب وكالة "بترا" الأردنية.

وقال مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان: إن توقيت الزلزال كان عند الساعة 1.15 بعد ظهر اليوم الجمعة، بتوقيت عمان.

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زلزالالأردنسوريا

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