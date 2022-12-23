مصر.. تفاصيل صادمة بقضية مقتل "سيدة بورسعيد"

وأثارت الجريمة غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وسط تداول لمنشورات للسيدة المقتولة تتضمن صورا مع ابنتها المتهمة، وهي تعبر عن حبها الشديد لها.

وأشارت النيابة المصرية، في بيان لها، إلى أنه تبين من خلال التحقيقات، أن "المتهمين بيّتا النية وعقدا العزم على قتل الأم؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة".

وأضاف البيان أنهما "قتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقة وماء مغلي وسكين وكأس زجاجية مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها".