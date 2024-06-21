سقوط مذيعة على الهواء مباشرة بسبب الحرارة (فيديو)
وثق بث مباشر لأحد المواضيع الإخبارية على التلفزيون في بولندا، سقوط مراسلة، كانت تنقل حدثًا مع زميلها الإعلامي في غرفة الأخبار.
وكانت فقرة إخبارية على التلفزيون البولندي، ترصد حدثًا عن مهاجرين، في الوقت الذي تم تحويل الحديث إلى المراسلة، التي كانت تتلعثم أثناء الكلام.
وخلال محاولتها الصمود، بدأت المراسلة تترنح، قبل أن تسقط أرضًا ويتم قطع البث عنها.
ووفق ما تم تداوله في وسائل إعلام، فإنّ المراسلة فقدت وعيها جرّاء الإجهاد من ارتفاع درجات الحرارة.
ويشهد الطقس في بولندا ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، حيث تراوحت بين 25 درجة مئوية وصولًا إلى 29 درجة.
وسبق أن حذرت منظمتان كبيرتان لمراقبة المناخ في أن أوروبا، القارة الأسرع، في ارتفاع درجات الحرارة، التي ترتفع فيها ضعف المتوسط العالمي، محذرة من العواقب الوخيمة لذلك.