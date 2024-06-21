سقوط مذيعة على الهواء مباشرة بسبب الحرارة (فيديو)

وثق بث مباشر لأحد المواضيع الإخبارية على التلفزيون في بولندا، سقوط مراسلة، كانت تنقل حدثًا مع زميلها الإعلامي في غرفة الأخبار.

وكانت فقرة إخبارية على التلفزيون البولندي، ترصد حدثًا عن مهاجرين، في الوقت الذي تم تحويل الحديث إلى المراسلة، التي كانت تتلعثم أثناء الكلام.