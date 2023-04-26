خالد القيش يوثق لحظاته مع محمد قنوع: قلبك خانك وكسرنا

وأبدى مشاهير تأثرهم بالفيديو، حيث يواصل العديد من نجوم الفن في سوريا توثيق أوقاتهم الأخيرة مع الراحل محمد قنوع الذي غيّبه الموت، السبت الماضي، إثر تعرضه لجلطة قلبية.