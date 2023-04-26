خالد القيش يوثق لحظاته مع محمد قنوع: قلبك خانك وكسرنا
نشر الفنان خالد القيش مقطع فيديو جمعه بالراحل محمد قنوع، أثناء تواجدهما في دولة الإمارات، وقد ظهرا وهما يقودان قاربًا في عرض البحر في دبي.
وكتب "القيش" تعليقًا على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على إنستغرام: "قلبك كان مليان فرح ومحبة وطيبة.. خانك وكسر لنا قلبنا يا رفيقي.. الله يرحمك يا حبيبي".
وأبدى مشاهير تأثرهم بالفيديو، حيث يواصل العديد من نجوم الفن في سوريا توثيق أوقاتهم الأخيرة مع الراحل محمد قنوع الذي غيّبه الموت، السبت الماضي، إثر تعرضه لجلطة قلبية.