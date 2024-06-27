أم تقتل طفليها "خنقا" في حوض الاستحمام (صورة)

في حادثة صادمة، أقدمت أم على قتل طفليها خنقا في حوض الاستحمام، في ولاية نيو جيرسي الأمريكية.

وفي التفاصيل، قالت شرطة ولاية "نيوجيرسي" إنها استجابت لبلاغ عن إصابة طفلتين بسكتة قلبية في منزل بشيناندواه درايف في ليكوود، مساءً يوم الثلاثاء الماضي.

وفور وصولهم حاول المسعفون إنقاذ الطفلتين، ولكن تم إعلان وفاتهما في مكان الحادث.

ووفقًا لشبكة "إن بي سي 10"، تم العثور على الطفلتين غارقتين في حوض الاستحمام، ليتبين أن والدتهما هي من أقدمت على قتلهما.

وقالت الشرطة إن المتهمة، وهي أم الطفلتين تدعى نعومي إلكينز، تبلغ من العمر 27 عامًا، وتواجه الآن تهمتي قتل، وحيازة سلاح بشكل غير قانوني.