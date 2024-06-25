يجمعون القمامة.. "يورو 2024" فرصة للمتقاعدين الألمان لكسب 30 يورو

تمثل بطولة أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا هذه الأيام فرصة لكبار السن المتقاعدين، لتحقيق دخل إضافي يعينهم على تجاوز صعوبات المعيشة، بسبب ضعف رواتبهم.

وقالت صحيفة "تاز" الألمانية إن الأمر أصبح مألوفًا قبل وبعد المباريات، حيث باتت مشاهد كبار السن وهم يدفعون عربات القمامة التي خلّفها المشجعون وراءهم مألوفة، وذلك طمعًا بالحصول على 30 يورو تساعدهم على توفير بعض مستلزمات الحياة.

ويذكر تقرير لتلفزيون "DW" الألماني أن 20% من المتقاعدين في ألمانيا مهددون بالفقر والنسبة لدى النساء أعلى من ذلك.

ويبلغ متوسط الرواتب التقاعدية في ألمانيا نحو 1373 يورو للرجال، و890 يورو للنساء. وهو راتب منخفض للغاية وسط الغلاء وارتفاع الأسعار. ولهذا فإن جمع الزجاجات والعلب بات عملًا إضافيًا لهؤلاء المسنين كي يجنوا بعض المال.

يقول رجل عجوز يدفع عربة للصحيفة بينما يبحث عن الزجاجات حول ملعب مباراة ألمانيا والمجر بشتوتغارت: جمع الزجاجات والعلب أمر شاق للغاية، ملابسي متسخة وأقضي ساعات طوال وأنا أجمعها، لكن بالنهاية هي أسهل بكثير مما كنت أفعل قبل البطولة، حينها ألف شوارع المدينة وألقي نظرة على كل سلة مهملات للحصول على علبة.

وتضيف الصحيفة: يبدو أن عدد جامعي الزجاجات والعلب في ألمانيا يزداد عامًا بعد عام، فالفقر بات واضحًا في الشوارع، وليس من المستغرب رؤية كبار السن يجوبون الشوارع بأكياسهم البلاستيكية لجمع العلب وأفضل نتيجة يحصل عليها الفرد منهم هي 30 يورو.