لأول مرة.. ريهانا تكشف النقاب عن طفلها من آيساب روكي
فاجأت النجمة ريهانا معجبيها بعد أن كشفت النقاب لأول مرة عن ملامح طفلها من آيساب روكي.
وشاركت ريهانا يوم السبت أول فيديو لطفلها، قبل أن تشارك عدة لقطات من أحدث جلسة تصوير تجمعها بآيساب وتكشف عن طفلها عبر حسابها على "تيك توك".
وتظهر الصورة الثنائي وهما يرتديان اللون الأسود ويحملان طفلهما في بطانية حمراء على الشاطئ تحت ضوء الشمس، واختارت ريهانا إطلالتها من توقيع "شانيل" وأكملتها بمجوهرات ماسية.
كما يظهر الفيديو فريق التصوير وهو يجهز الإضاءة للصورة العائلية، وتظهر اللقطات آيساب وهو يستمتع بوقته مع طفله بينما ينظر الثنائي إلى المحيط والابتسامات تعلو وجهيهما.
وكانت ريهانا قد صرحت من قبل أن الأمومة هي "أفضل شعور"، مشيرة إلى أن هذا هو أقوى شعور بالحب عرفته.
يذكر أن ريهانا كانت قد أعلنت عن حملها في يناير الماضي عندما كشفت عن بطنها في نيويورك، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تكشف فيها ريهانا رسميًا عن طفلها بعد 7 أشهر من إنجابه، إلا أنها لم تكشف عن اسمه حتى الآن.
وعلى الرغم من مرور بضعة أشهر على إنجاب طفلهما الأول، تشير التقارير إلى أن الثنائي بدأ التفكير بالفعل في إنجاب طفل آخر.