لأول مرة.. ريهانا تكشف النقاب عن طفلها من آيساب روكي

وكانت ريهانا قد صرحت من قبل أن الأمومة هي "أفضل شعور"، مشيرة إلى أن هذا هو أقوى شعور بالحب عرفته.

يذكر أن ريهانا كانت قد أعلنت عن حملها في يناير الماضي عندما كشفت عن بطنها في نيويورك، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تكشف فيها ريهانا رسميًا عن طفلها بعد 7 أشهر من إنجابه، إلا أنها لم تكشف عن اسمه حتى الآن.

وعلى الرغم من مرور بضعة أشهر على إنجاب طفلهما الأول، تشير التقارير إلى أن الثنائي بدأ التفكير بالفعل في إنجاب طفل آخر.