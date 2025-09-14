جنيفر لوبيز تكشف عن خسارتها دور "إيفيتا" لصالح مادونا

تحدثت جنيفر لوبيز مؤخرًا عن خسارتها للدور الأيقوني في فيلم "إيفيتا" Evita عام 1996، والذي قامت بأدائه مادونا في النهاية. وخلال عرض وجلسة أسئلة وأجوبة في لوس أنجلوس لفيلمها الموسيقي القادم "قبلة امرأة العنكبوت" Kiss of the Spider Woman، تذكرت لوبيز تجربتها في اختبار الأداء أمام المخرج آلان باركر.

وقالت "كنت أتدرّب لأسابيع"، ولكن بعد أدائها، أخبرها باركر "أنتِ مذهلة، لكنكِ تعلمين أن مادونا حصلت على الدور، أليس كذلك؟" وردّت لوبيز ضاحكة مع الجمهور "قلت: حسنًا، وداعًا، سررت بلقائك".

وحصل أداء مادونا في دور إيفا بيرون على جائزة غولدن غلوب وأسهم في ترشيح الفيلم لخمس جوائز أوسكار. أما لوبيز، فقد استمرت في السعي وراء أدوار في الأفلام الموسيقية لسنوات، مستلهمة من طفولتها حين كانت تشاهد "قصة الحي الغربي" West Side Story مع والدتها. وقالت: "كنت مسحورة. وفكرت: هذا ما أريد أن أفعله."

وكشفت لوبيز أن "إيفيتا" لم يكن الفرصة الوحيدة التي فاتتها، فقد تقدّمت أيضًا لاختبارات أداء لأفلام "شيكاغو" Chicago و"ناين" Nine لكنها لم تُقبل. والآن، بعد ما يقرب من 30 عامًا على آخر فيلم موسيقي لها، تعود لوبيز في فيلم "قبلة امرأة العنكبوت" من تأليف بيل كوندون، كاتب سيناريو شيكاغو. وقد أشاد كوندون بموهبتها قائلاً: "لديها صوت حقيقي وشخصية أكبر من الحياة".

وتلعب لوبيز دور "إينغريد لونا" في الفيلم، وهو الدور الذي اشتهرت به شيتا ريفيرا. وعلى الرغم من الانتظار الطويل، ترى لوبيز أن التوقيت الآن هو الأنسب لمسيرتها الفنية. وقالت: "لم يكن من الممكن أن يأتي في وقت أفضل. أنا سعيدة جدًا لأنني استطعت أن أخطو في أحذية شيتا ريفيرا".





