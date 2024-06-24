الإفراج عن عارضة الأزياء اليمينة خلود باشراحيل

أفرجت السلطات الأمنية في محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، عن عارضة الأزياء "خلود باشراحيل"، بعد أيام من اعتقالها.

وقال مصدر أمني للصحافة المحلية إن السلطات أجبرت "باشراحيل" على حذف الصور ومقاطع الفيديو من صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي عدتها أجهزة الأمن "من باب السفور والمخالفة المجتمعية".