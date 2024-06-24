الإفراج عن عارضة الأزياء اليمينة خلود باشراحيل
أفرجت السلطات الأمنية في محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، عن عارضة الأزياء "خلود باشراحيل"، بعد أيام من اعتقالها.
وقال مصدر أمني للصحافة المحلية إن السلطات أجبرت "باشراحيل" على حذف الصور ومقاطع الفيديو من صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي عدتها أجهزة الأمن "من باب السفور والمخالفة المجتمعية".
وكان مصدران مقربان من عارضة الأزياء أكدا أن الشرطة احتجزتها رفقة زوجها بعد ظهورها في مجموعة صور دون حجاب أو عباءة.
وأكد المصدران في تصريحات لوكالات الأنباء أن عارضة الأزياء، احتجزت ثاني أيام عيد الأضحى.
يشار إلى أن خلود باشراحيل دعت في تسجيلات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي إلى "التحرر ورفض الأفكار التقليدية والمتشددة"، كما أعلنت مؤخرًا أنها قررت خلع الحجاب، ولكن صورها ومقاطع الفيديو المنسوبة إليها، أثارت جدلًا واسعًا في البلاد.