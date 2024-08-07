احتفت شابة أمريكية مسلمة، بالسماح لها في المشاركة بمراسم غسل الكعبة المشرفة التي تجري مرة واحدة كل عام، بعد أن وقع الاختيار عليها من بين زميلات وزملاء مسلمين آخرين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية في المملكة.

وشاركت أمامة، وهي موظفةً في القنصلية الأمريكية في الظهران في شرق السعودية، بمراسم غسل الكعبة المشرفة التي جرت قبل نحو أسبوعين، وشهدت مشاركة نسائية فريدة بين الوفود وممثلي الدول الذين تمت دعوتهم للحضور.

وأظهرت صور أمامة في المسجد الحرام، احتفائها بالمناسبة، حيث التقطت بزيها المحتشم، صورةً قرب الكعبة المشرفة، ووثقت في صورة أخرى بطاقة الدعوى الرسمية التي تلقتها لحضور المناسبة ذات المكانة في نفوس المسلمين.

ونشرت القنصلية الأمريكية في الظهران، صور موظفتها أمامة، وقالت إنها مثلت المسلمين الأمريكيين خلال مشاركتها في مراسم غسل الكعبة.

وكانت أمامة واحدة من أخريات تمت دعوتهنَّ للمشاركة في المراسم، وبينهنَّ نائبة رئيس بعثة أستراليا الدبلوماسية في السعودية، لورين ستازينوسكي.

وتشمل مراسم الغسيل، أداء المشاركين صلاة من ركعتين داخل الكعبة المشرفة، دون التقيد باتجاه محدد، حيث تعد الاتجاهات كلها قبلة للصلاة في حالة نادرة، قبل بدء غسيل الجدران والأرضية بماء زمزم المخلوط بمزيج من عطور العود وماء الورد.

وجاءت مشاركة الموظفة الأمريكية المسلمة التي اقتصرت فيما يبدو على حضور المراسم قرب الكعبة المشرفة، دون أن تدخلها، بعد نحو أسبوعين من أول مشاركة نسائية في مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة لعاملات في الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية.