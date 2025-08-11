تركيا.. مصرع سائق دراجة نارية شهير بعد حادث تصادم مروع (فيديو)

لقي سائق دراجات نارية معروف في تركية، مصرعه، بعد حادث تصادم مع شاحنة أنهى مغامرات الشاب الجنونية التي جلبت له ملايين المشاهدات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن "دينيز سيرفان نارين" لقي مصرعه عقب اصطدام دراجته النارية بشاحنة في ولاية "كوجايلي" قرب إسطنبول في شمال غرب البلاد.

وكان الشاب المهووس بالقيادة الجنونية يقود دراجته على طريق سريع عندما وقع الحادث الذي تسبب له بإصابات بليغة انتهت بوفاته في المستشفى الذي نُقل إليه.

ووقع الحادث بعد ساعات قليلة من مقطع فيديو شاركه الشاب الراحل على حسابه في "إنستغرام" وعرض فيه دراجته وقد كتب معلقاً "إنها الدوار".

كما توفي بعد ساعات من نشره مقطع فيديو في حسابه في "يوتيوب" تضمن جولة قيادة جنونية في مناطق واسعة من إسطنبول.

وأثارت وفاة "دينيز" مشاعر حزن واسعة انعكست في سيل من العبارات المؤثرة على مقاطع الفيديو التي توثق مغامراته الجنونية.

كما أثار الحادث نقاشاً بين مدونين أتراك كثر حول الهوايات والمغامرات الجنونية والخطيرة التي تلقى التشجيع من قبل ملايين المتابعين بينما تنتهي بكوارث.

وكان "دينيز" يمتلك ملايين المتابعين لحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يبيع منتجات تذكارية عن دراجته وهوايته عبر المتاجر الإلكترونية.