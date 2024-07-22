كذّبت مؤسسة علمية عريقة في المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر تصريحات الفنان محمد صبحي، حين قال إن الأرض ليست كروية.

ونشر حساب المعهد على موقع "إكس" تغريدة جاء فيها "يؤكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن علوم الفلك منذ الإغريق، مرورًا بالحضارة الإسلامية وحتى صعود الإنسان إلى الفضاء أكدت حقيقة واحدة أن الأرض ليست مسطحة، بل كروية مثل بقية الكواكب".

وأضاف المعهد "نرجو من الوسط الإعلامي والفني الحرص على عدم نشر نظريات المؤامرة أو علم زائف ليس له أصل بحثي".

وتحدث محمد صبحي خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" عن الأزمات المناخية التي تضرب العالم حاليًّا، مشيرًا إلى أن هناك معلومات تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من المخاطر في هذا السياق، وأن الأبحاث أثبتت أن الأرض ليست كروية.

وقال صبحي "على فكرة الأبحاث أثبتت أن الأرض مش كروية، مش نهاية الأرض القطبين الشمالي والجنوبي، ده في أراضي أنت ماتعرفهاش ولا توصلّها".

وأثار الفنان الشهير الجدل بالعديد من الآراء غير المألوفة التي أدلى بها في الحلقة، وتناولت مجالات عديدة بعيدة عن الفن مثل العلوم والدين والسياسة ونظرية المؤامرة.