تُعد مرتفعات الكاميرون في ماليزيا وجهة مثالية للهروب من حرارة الصيف، بفضل مناخها المعتدل وأجوائها الخلابة.

وتوفر المنطقة تجربة سياحية غنية تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الطبيعية والثقافية، وتستقطب المرتفعات السياح الذين يبحثون عن تجربة فريدة تجمع بين جمال الطبيعة والأنشطة الترفيهية المميزة.

وبحسب موقع Unforgettable travel company, فيما يلي بعض الأنشطة التي يمكن للسياح تجربتها في مرتفعات كاميرون:

زيارة مزارع الشاي والفراولة

تعتبر مزارع الشاي، من أبرز معالم المنطقة، حيث يمكن للزوار التجول في المزارع والاستمتاع بكوب من شاي لذيذ.

وبالإضافة إلى ذلك، تشتهر المنطقة بمزارع الفراولة، التي توفر تجربة تذوق لذيذة.

تسلق جبل برينشانج

يعد تسلق جبل برينشانج، وهو أعلى قمة في المرتفعات بارتفاع يتجاوز 2000 متر، من أبرز التحديات لمحبي المشي لمسافات طويلة.

ويمكن للزوار استخدام الطريق الممهد للوصول إلى القمة ثم النزول سيرًا على الأقدام للاستمتاع بالمناظر الخلابة.

زيارة الحدائق

تضيف الحدائق الرائعة في المنطقة لمسة جمالية على رحلتك، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بحدائق الخزامى، والورود، والكاميليا، والقرنفل.

وتوفر بعض هذه الحدائق دخولاً مجانياً، بينما تتطلب الأخرى رسوم دخول تشمل زيارة المشاتل والمقاهي.

المشي مسافات طويلة

توفر المرتفعات مسارات مشي متنوعة، بما في ذلك الممشى الخشبي عبر غابة "موسي"، حيث يمكن للزوار استكشاف بيئة طبيعية غنية بالسرخس والطحالب.

ويعد هذا المسار فرصة رائعة لمشاهدة الحيوانات الاستوائية النادرة، وزهرة الرافليسيا، الأكبر في العالم.