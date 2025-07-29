مبتكر "ذا سيمبسون" يثير الجدل بتنبؤات حول ترامب وإيلون ماسك

أثار مبتكر مسلسل "ذا سيمبسون"، مات غرونينغ، موجة من التفاعل خلال مشاركته في مؤتمر "سان دييغو كوميك كون"، بعدما تحدث عن تنبؤات جديدة تتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك، إلى جانب إشارات إلى مستقبل المسلسل الكوميدي الشهير.

وخلال جلسة مخصصة للترويج للموسم السابع والثلاثين من السلسلة، قال غرونينغ، البالغ من العمر 71 عامًا، إن المسلسل سيستمر "حتى وفاة أحد الممثلين الرئيسين"، بحسب ما نقلته مجلة "فارايتي".

وتابع مبتكر المسلسل الساخر، الذي طالما أثار الانتباه بسبب "توقعاته" الغريبة، أن "ذا سيمبسون" تتوقع أن يكون إيلون ماسك أول إنسان يهبط على سطح المريخ، مضيفًا بسخرية: "سيكون هبوطًا اضطراريًّا، وسيُعلن عبر الراديو أنه عالق هناك إلى الأبد، بينما يستمر في سماع الهتافات من الأرض."

وفي تعليق سياسي لافت، قال غرونينغ إن المسلسل يتنبأ أيضًا بأن "تقوم أمريكا بإعادة تمثال الحرية إلى فرنسا"، وأن "الأطفال سيحررون آباءهم الجمهوريين من عقيدة جعل أمريكا عظيمة مجددًا"، موضحًا الطريقة بشكل ساخر عبر حذف قناة "فوكس نيوز" من التلفاز.

كما كشف فريق العمل عن قائمة ضيوف الموسم الجديد، والتي تشمل كيران كولكين، وجلين هويرتون، وألبرت بروكس، وداني بودي، وآدم بالي، إضافة إلى لمّ شمل أب وابنه في إحدى الحلقات.

ومن جهة أخرى، علّق المنتج التنفيذي للمسلسل، مات سلمان، على الجدل الذي أثارته حلقة ختامية للموسم السادس والثلاثين، والتي ظهرت فيها شخصية هومر وهو يزور قبر زوجته مارج، حيث كتب على شاهد القبر: "الزوجة الحبيبة، الأم، مُتبّلة شرائح لحم الخنزير".

وقال سلمان إن تلك النهاية لا تُعد رسمية، موضحًا: "لا يوجد شيء رسمي في ذا سيمبسون. كل الحلقات المستقبلية هي رؤى خيالية تتغير في كل مرة. وعلى الأرجح، لن تموت مارج مجددًا".