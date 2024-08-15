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باسم يوسف مكان أحمد حلمي في "آراب غوت تالنت"

باسم يوسف مكان أحمد حلمي في "آراب غوت تالنت"
الإعلامي المصري باسم يوسفالمصدر: Getty Images
أحمد بيومي
أحمد بيومي
15 أغسطس 2024، 9:05 ص

كشفت وسائل الإعلام المحلية عن تعاقد الإعلامي المصري باسم يوسف والفنانة العراقية رحمة رياض على الانضمام إلى لجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "آراب غوت تالنت".

وأكدت المصادر أن باسم يوسف يحل بديلًا عن مواطنه الفنان أحمد حلمي الذي شارك في المواسم السابقة، بسبب اعتذار الأخير عن المشاركة هذا الموسم، نظرًا لانشغاله بتصوير عدة أعمال فنية.

ومن المقرر أن يشارك باسم يوسف ورحمة رياض في لجنة التحكيم بجانب الفنانة نجوى كرم، والإعلامي علي جابر، في النسخة السابعة المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة على شبكة قنوات MBC.

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يذكر أن القائمين على النسخة الجديدة من البرنامج يقومون الآن على اختيار المواهب التي ستشارك هذا العام، من خلال مكاتب كاستينغ في العديد من الدول العربية، على أن يتم الإعلان عن أسماء المتسابقين خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت إدارة قنوات MBC مؤخرًا في بيان لها أن الفرصة مُتاحة أمام المواهب من كل الأعمار والجنسيات، لتقديم مواهبهم في الاختبارات التي بدأت في بداية العام الماضي، وما زالت مستمرة إلى الآن.

باسم يوسف

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