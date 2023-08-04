إقصاء جديد لهاري وميغان من العائلة المالكة في بريطانيا

لم توجّه العائلة المالكة في بريطانيا دعوة للأمير هاري وزوجته ميغان، لحضور فعالية تقام، الشهر المقبل، بذكرى مرور عام على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، رغم وجودهما المقرر في أوروبا لحضور دورة ألعاب إنفيكتوس للمصابين العسكريين في ألمانيا بعد يوم واحد من الذكرى.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن مصادرها، أنه لم يتم التواصل مع الأمير هاري وميغان اللذين اتَّخذا من كاليفورنيا في الولايات المتحدة مقرًا لهما بعد خروجهما من بريطانيا، في 2020، وانتقادهما العائلة المالكة كثيرًا منذ ذلك الحين، لحضور تجمع الذكرى الذي يقيمه الملك تشارلز والملكة كاميلا، في 8 سبتمبر / أيلول.

وبينت الصحيفة، أنه لم تتم دعوة هاري وميغان إلى أي مناسبة خاصة أو عامة تتعلق بالذكرى.

وأشارت إلى أن الملك والملكة سيأخذان إجازة لثلاثة أسابيع، ابتداء من 21 أغسطس / آب، في بالمورال الذي توفيت فيه الملكة إليزابيث، وسينضم إليهما الأمير ويليام وزوجته كيت وأبناؤهما الثلاثة، وأفراد آخرون من العائلة المالكة بينهم الأمير أندرو الذي جردته الملكة إليزابيث من ألقابه الملكية بسبب دعاوى اعتداءات جنسية، وزوجته السابقة سارة.

ولم يعلن بعد عن طريقة إحياء ذكرى وفاة الملكة.