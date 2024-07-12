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منوعات

ماثيو ماكونهي يصدم جمهوره بصورة "مروعة"

ماثيو ماكونهي يصدم جمهوره بصورة "مروعة"
النجم ماثيو ماكونهيالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
12 يوليو 2024، 11:40 ص

نشر نجم هوليوود ماثيو ماكونهي صورة "صادمة" لوجهه عبر حسابه على "إنستغرام"، إذ ظهر بعين متورمة جدًا، نتيجة لسعة نحلة، بحسب ما صرّح به، مما أثار قلق معجبيه.

وفي الصورة، يظهر ماكونهي بعينه التي اختفت تمامًا، ولم يكن يستطيع فتحها فيما يبدو، معلقًا عليها بـ"تضخم النحل". 

ورغم الحادثة، بدا الممثل مبتسمًا في الصورة، مما يدل على عدم تأثيرها في معنوياته.

ومن المقرر أن يلعب ماثيو ماكونهي دور البطولة في فيلم الجريمة والإثارة "The Rivals of Amziah King"، من تأليف وإخراج أندرو باترسون.

وحاز ماثيو ماكونهي جائزة الأوسكار لأفضل ممثل ،العام 2013، عن دوره في فيلم "نادي دالاس للمشترين".

النحلمشاهير

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