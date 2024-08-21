كرّم مهرجان سراييفو السينمائي ممثلة هوليوود والمخرجة والمنتجة ميغ رايان بجائزة (قلب سراييفو الفخرية)، وذلك تقديرا لإسهاماتها البارزة في صناعة السينما.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، كانت رايان ضمن أربعة من مؤلفي الأفلام الذين تلقوا الجائزة، إلى جانب المخرج الأمريكي ألكسندر باين والمخرج الفلسطيني إيليا سليمان والممثل والمنتج الأمريكي جون تورتورو.

وقال مدير المهرجان يوفان مارجانوفيتش‭‭‭‭ ‬‬‬‬قبل تسليم رايان الجائزة الفضية المصممة على شكل قلب "هذه الجائزة تقديرا لإسهاماتها الفريدة لعالم السينما ومواهبها المذهلة".

وقدمت رايان عرضا خاصا رمزيا لفيلمها الكوميدي الرومانسي الذي حقق نجاحا باهرا "يو هاف غوت ميل" ‭‭‭‭)‬‬‬‬لديك بريد) لعام 1998 في سينما مفتوحة، وهو المكان ذاته الذي عُرض فيه الفيلم لأول مرة في المهرجان عام 1999.

وأسست مجموعة من عشاق السينما مهرجان سراييفو السينمائي، الذي يمتد من فيينا إلى إسطنبول، في نهاية حرب البوسنة قبل 30 عاما. ومن المقرر أن يعرض المهرجان هذا العام 240 فيلما في المجمل.