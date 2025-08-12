ماعز وكلب وسلحفاة.. مهمة إنقاذ من النار تحظى بتعاطف واسع (فيديو)

حظيت مهمة إنقاذ محفوفة بالمخاطر، بتعاطف واسع في تركيا بعد أن كاد خمسة أشخاص يموتون اختناقاً أو احتراقاً في نيران كبيرة اندلعت بمنطقة غابات تنتشر فيها قرى وتجمعات سكنية وبيوت ريفية مستقلة.

فبعد إخلاء السكان من إحدى القرى في منطقة "كيبيز" بولاية "تشاناك كالي" في شمال غرب تركيا، بسبب امتداد النيران إلى المنطقة، لاحظ فريق إنقاذ وجود معزة وكلب مربوطين.

وعاد الفريق التطوعي المؤلف من خمسة أشخاص يعملون في منظمة محلية، للمكان بسيارتهم لفك الحيوانات المحاصرة، واصطحبوا معزة صغيرة وكلباً وسلحفاة أيضاً شاهدوها بالصدفة، قبل أن يُفاجؤوا بالنار وقد أغلقت طريقهم.

وظل الشبان الخمسة في المنطقة، وقد اشتدت النار في محيطهم دون أن يتمكنوا من مغادرة المكان بصحبة الحيوانات التي أنقذوها، قبل أن تصل إليهم سيارة كبيرة مزودة برشاش ماء، وتؤمن خروجهم.

ووثق مقطع فيديو صوره الفريق التطوعي، لحظات مؤثرة للحادث، بدءاً من فك الحيوانات المربوطة التي لم يتسنَّ لمربيها اصطحابها، وانتهاءً بتوقف سيارة الفريق في منطقة محاصرة بالنيران.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أعضاء الفريق قولهم إنهم ظلوا في المنطقة لأكثر من ساعة، وكادوا يلقون حتفهم مع الحيوانات فيما لو تأخر إخراجهم من المكان دقائق أخرى.

وتلقى الفريق سيلاً من عبارات الثناء والإشادة من قبل عدد كبير من الأتراك الذين تفاعلوا مع مقطع الفيديو، ووصفوا المنقذين الخمسة فيه بالأبطال والشجعان وكثير من عبارات الدعم والمساندة.

واندلعت النيران في منطقتين منفصلتين في ولاية "تشاناك كالي"، وتسببت الرياح في انتقالها لمساحات واسعة استدعت إجلاء سكان قرى وتجمعات سكنية، كما نُقل سكان ومصطافون في منطقة ساحلية بالسفن لتعذر وصول السيارات إليهم.

ووثقت مقاطع فيديو وصور لحظات مخيفة ومواقف صعبة من عمليات الإطفاء وإنقاذ المحاصرين من السكان والحيوانات الأليفة أو البرية.

وتعمل طائرات ومروحيات وفرق إطفاء برية على إخماد الحريق الذي اندلع في منطقة حيوية قرب مضيق الدردنيل الذي يربط بحر مرمرة ومن خلفه البحر الأسود ببحر "إيجه" في غرب تركيا.